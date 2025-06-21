Çok Bulutlu 27.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.06.2025 12:52

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: ABD'nin İran'a saldırması herkes için tehlikeli olur

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bombardıman altındayken ABD ile müzakereye gidemeyeceklerini belirterek, "Maalesef ABD'nin de bu saldırganlığa katılabileceğini duyduk. Bu, çok talihsiz bir durum olacaktır. Bunun herkes için çok ama çok tehlikeli olacağına inanıyorum." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: ABD'nin İran'a saldırması herkes için tehlikeli olur

Erakçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumu öncesi basına değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesinin ABD ile 15 Haziran'da 6. tur müzakereleri gerçekleştirmesinden iki gün önce "İsrail'in İran'a saldırmaya karar verdiğini" kaydeden Erakçi, "Diplomasiye karşı oldukları açık, bu sorunun barışçıl bir şekilde çözülmesini istemiyorlar, 2015'teki gibi müzakereli bir çözüme kesinlikle hazırız." ifadelerini kullandı.

Erakçi, İran'ın ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere ile Almanya'dan oluşan P5+1 ülkeleri ile 2015'teki anlaşmasını hatırlatarak, "Bu, iki yıllık müzakerelerin sonucuydu ve sonra anlaşmayı imzaladığımızda tüm dünya bunu kutladı." dedi.

Diplomasinin önemine dikkati çeken Erakçi, "Yani bu, diplomasinin işe yarayabileceği anlamına geliyor. Geçmişte işe yaradı ve gelecekte de işe yarayabilir fakat diplomasiye geri dönebilmemiz için saldırganlığın durdurulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Bombardıman altındayken ABD ile müzakereye gidemeyeceğim açık"

"Halkımız bombardıman altındayken ABD ile müzakereye gidemeyeceğim açıktır." diyen Erakçi, şöyle devam etti:

"Ne yazık ki ABD'nin başından beri bu saldırganlığın içinde olduğu sonucuna vardık. Bunu inkar ettiler. İşin içinde olmadıklarını söyleyip duruyorlar ama ilk günden beri işin içinde olduklarına dair elimizde pek çok gösterge var ve şimdi, ABD Başkanı'nın (Donald Trump) attığı tweetler ve verdiği röportajlar, ABD'nin bu konulardaki liderliğinden bahsettiğini açıkça ortaya koyuyor."

Erakçi, "Maalesef ABD'nin de bu saldırganlığa katılabileceğini duyduk. Bu, çok talihsiz bir durum olacaktır. Bunun herkes için çok ama çok tehlikeli olacağına inanıyorum." diye konuştu.

ETİKETLER
ABD İran İsrail-İran çatışması
Sıradaki Haber
İran'da İsrail istihbarat servisleriyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle 9 kişi gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:08
Türkiye ve UNRWA arasında temsilcilik anlaşması imzalanacak
13:31
ABD'li Senatör Warren'dan Netanyahu'ya "Gazze" tepkisi: Dünya seni görüyor
13:27
Numan Kurtulmuş: Parlamento yaz tatiline girmeden 'Terörsüz Türkiye' grubunu kurarız
13:19
İran, diplomatik görüşmeler için ABD'ye güven duymuyor
12:21
İran'da İsrail istihbarat servisleriyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle 9 kişi gözaltına alındı
12:45
İİT Dışişleri Bakanları Konseyi, İran'ın talebiyle 51. oturumda özel toplantı yapacak
YKS'nin ilk oturumu TYT yapıldı
YKS'nin ilk oturumu TYT yapıldı
FOTO FOKUS
Devlet Denetleme Kurulu'ndan "Kamu Yönetiminde Etkin Denetim Semineri"
Devlet Denetleme Kurulu'ndan "Kamu Yönetiminde Etkin Denetim Semineri"
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ