İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan habere göre İsrail askerleri, El Halil'in güneybatısındaki Dura kasabasına bağlı En-Namus el-Fevka Mahallesi'ne baskın düzenledi.

Baskında Cihad es-Sabbar ile iki oğlu Faysal ve Fadi'yi gözaltına alana İsrail askerleri, Filistinlilerin fidanlıklarındaki tarım malzemeleri ve gübrelere de el koydu.

İsrail güçleri ayrıca Dura kasabasının Deyr el-Asel et-Tahta köyüne de baskın düzenleyerek 9 kişiyi gözaltına aldı.

El Halil'in güneybatısındaki Beyt Avva beldesine yaptıkları baskın sırasında 2 kişiyi gözaltına alan İsrail güçleri, kentin kuzeyindeki Halhul beldesinde de 2 kişiyi gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürdü.

İsrail askerlerinin evlere baskınlar sırasında içindeki eşyaları da tahrip ettiği kaydedildi.

