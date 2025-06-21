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Dünya
AA 21.06.2025 10:35

İsrail'in İran'a saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 430'a yükseldi

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Abdurrahman Rustemiyan, İsrail'in İran'a saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 430'a, yaralı sayısının 3 bin 500'e çıktığını söyledi.

İsrail'in İran'a saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 430'a yükseldi

Rustemiyan, Tahran'daki İmam Humeyni Hastanesinde basın mensuplarına konuya ilişkin bilgi verdi.

İranlı yetkili, İsrail'in İran'a saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 430'a, yaralı sayısının ise 3 bin 500'e çıktığını kaydetti.

İran Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 224, yaralı sayısının da 1277'den fazla olduğunu bildirmişti.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

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