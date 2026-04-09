Dünya
AA 09.04.2026 21:41

İran lideri Hamaney: Hürmüz Boğazı’nın yönetimini yeni bir aşamaya taşıyacağız

İran lideri Ayetullah Mücteba Hüseyni Hamaney, savaş istemediklerini belirterek, "Hürmüz Boğazı’nın yönetimini yeni bir aşamaya taşıyacağız." dedi.

İran lideri Hamaney: Hürmüz Boğazı'nın yönetimini yeni bir aşamaya taşıyacağız

Hamaney, ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden ülkenin eski lideri Ali Hamaney'in ölümünün 40. günü münasebetiyle mesaj yayımladı.

Savaş sonucunda İran’da meydana gelen maddi ve manevi zararlar için kesinlikle tazminat talebinde bulunacaklarını belirten Hamaney, "Meşru haklarımızdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Hürmüz Boğazı’nın yönetimini yeni bir aşamaya taşıyacağız." ifadesini kullandı.

Hamaney, savaş istemediklerini ve bölgedeki tüm direniş cephesini bir bütün olarak gördüklerinin altını çizerek, ülkesinin güney komşularına hitaben, "Bir mucizeye şahit olmaktasınız. Bu yüzden doğru görün, doğru anlayın ve doğru yerde durun." dedi.
 

İran Hürmüz Boğazı ABD İsrail
AP: İsrail ile Lübnan arasındaki müzakerelerin gelecek hafta Washington'da yapılması bekleniyor
22:29
Putin: Paskalya Bayramı'nda ateşkes olacak
22:36
Bornova Belediye Başkanı Eşki dahil 4 kişiye tutuklama talebi
22:22
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kıbrıslı Rumlar çözüm konusunda samimi değil
21:51
Netanyahu, doğrudan müzakere yürütecekleri Lübnan'da ateşkes olmayacağını söyledi
21:40
AP: İsrail ile Lübnan arasındaki müzakerelerin gelecek hafta Washington'da yapılması bekleniyor
21:29
Irak Meclisi, 11 Nisan’da cumhurbaşkanı seçimi için toplanacak
