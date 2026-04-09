Dünya
AA 09.04.2026 21:11

Trump'tan Netanyahu'ya "Lübnan'a saldırıları azaltması" çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, "Lübnan'a yönelik saldırıları azaltması gerektiğini" söylediğini belirtti.

Trump'tan Netanyahu'ya "Lübnan'a saldırıları azaltması" çağrısı

Amerikan NBC News kanalına telefonla kısa bir röportaj veren ABD Başkanı Trump, ABD-İran geçici ateşkes anlaşmasını ve İsrail'in Lübnan saldırılarını değerlendirdi.

Trump, çarşamba günü İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesine atıfla, "Bibi ile konuştum ve o da bu konuyu biraz daha sakinleştirecek. Bence biraz daha sakin davranmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Bölgede tansiyonun düşmesinin ateşkes anlaşması açısından önemli olduğuna dikkati çeken ABD Başkanı, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını bugün itibarıyla "azalttıklarını" savundu.

Trump, geçici ateşkes anlaşmasından çok iyimser

ABD Başkanı Trump, aynı mülakatta, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes anlaşmasından dolayı "çok iyimser" olduğunu ve anlaşmanın uygulanacağına inandığını belirtti.

Trump, "İranlı liderler, toplantılarda basına yaptıklarından çok farklı konuşuyorlar. Çok daha makul davranıyorlar. Kabul etmeleri gereken her şeye razı oluyorlar. Unutmayın, şu anda askeri güçleri yok." değerlendirmesini yaptı.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da saat 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İşgalci İsrail'in Lübnan'a saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1888'e çıktı
22:29
Putin: Paskalya Bayramı'nda ateşkes olacak
22:36
Bornova Belediye Başkanı Eşki dahil 4 kişiye tutuklama talebi
22:22
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kıbrıslı Rumlar çözüm konusunda samimi değil
21:51
Netanyahu, doğrudan müzakere yürütecekleri Lübnan'da ateşkes olmayacağını söyledi
21:42
İran lideri Hamaney: Hürmüz Boğazı’nın yönetimini yeni bir aşamaya taşıyacağız
21:40
AP: İsrail ile Lübnan arasındaki müzakerelerin gelecek hafta Washington'da yapılması bekleniyor
Pamukkale’de kartpostallık görüntüler
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
