Dünya
AA 09.04.2026 20:35

Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail’in dün düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 303'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in dün ülke genelinde eş zamanlı düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 303'e yükseldiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in dün düzenlediği saldırılarda 303 kişinin hayatını kaybettiği, 1150 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu verilerin henüz kesinleşmediği, enkaz altında kalanlara ulaşma çalışmalarının birçok bölgede sürdüğü ifade edildi.

Hastanelere ulaştırılan bazı cenazelerin kimlik tespitinin ise DNA incelemeleriyle devam ettiği kaydedildi.

İsrail ordusu, dün öğle saatlerinde Beyrut ile Lübnan'ın doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı gerçekleştirmişti.

Söz konusu saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayıtlara geçti.

