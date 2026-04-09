AA 09.04.2026 21:38

AP: İsrail ile Lübnan arasındaki müzakerelerin gelecek hafta Washington'da yapılması bekleniyor

İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin, gelecek hafta Washington'daki ABD Dışişleri Bakanlığı'nda yapılmasının beklendiği ileri sürüldü.

Associated Press'in (AP) konuya ilişkin bilgi sahibi bir kaynağa dayandırılan haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan ile "mümkün olan en kısa sürede" doğrudan müzakerelere başlanması talimatını verdi.

Lübnan ile Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve iki ülke arasında ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik doğrudan müzakerelerin, gelecek hafta Washington'daki ABD Dışişleri Bakanlığı'nda başlaması bekleniyor.

Netanyahu'nun "mümkün olan en kısa sürede" başlanmasını istediği Lübnan ile müzakerelerde, ABD'yi Beyrut Büyükelçisi Michel Issa, İsrail'i ise Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter'in temsil edeceği kaydedilirken, Lübnan'ın kimler tarafından temsil edileceği henüz netlik kazanmadı.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da saat 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İsrail Lübnan ABD
