Dünya
AA 24.05.2026 02:40

Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri

Beyaz Saray yakınlarında çok sayıda silah sesi duyuldu. Gizli Servis ile Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları olaya müdahale etti. Silah seslerinin duyulduğu esnada ABD Başkanı Trump da Beyaz Saray'daydı. Olayda saldırı şüphelisi dahil 2 kişi yaralandı.

[Fotograf: AA]

ABD'nin başkenti Washington'da akşam saatlerinde Beyaz Saray çevresinde duyulan silah sesleri güvenlik görevlilerini alarma geçirdi.

Gizli Servis'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından teyit ettiği ve Beyaz Saray'ın içinde canlı yayın yapan bazı muhabirlerin yayınlarına yansıyan 20-30 civarındaki kaynağı belirsiz silah sesi, görevlileri harekete geçirdi.

Güvenlik birimleri, söz konusu silah seslerinin Beyaz Saray'a yakın bir bölgede bulunan 17. Cadde ve Pennsylvania Avenue köşesinden geldiğini bildirdi.

Bahçedeki basın mensuplarını brifing salonuna toplayan Gizli Servis, Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Öte yandan FBI Direktörü Kash Patel de olayla ilgili bir paylaşımda bulunarak "olay yerinde olduğunu" ve "Gizli Servis ile birlikte" çalıştıklarını ifade etti.

Söz konusu silah seslerinin duyulduğu esnada ABD Başkanı Donald Trump'ın da Beyaz Saray'da olduğu bildirildi.

ABD medyası: Şüpheli dahil iki kişi yaralandı

Diğer yandan Amerikan medyasına açıklama yapan güvenlik yetkilileri, silahlı bir kişinin Beyaz Saray'ın batı yakasına doğru birkaç el ateş ettiğini ve bunun üzerine Gizli Servis görevlilerinin şüpheliyi hedef alarak yaraladığını belirtti.

Aynı haberlerde güvenlik yetkililerinin, şüphelinin ağır yaralı şekilde ele geçirildiği ve bölgede bulunan bir başka kişinin ise hafif yaralandığı yönündeki açıklamaları yer aldı.

Olayla ilgili resmi açıklama bekleniyor.

ABD Beyaz Saray Donald Trump
