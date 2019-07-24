İran Radyo ve Televizyon Kurumuna bağlı Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansı (YJC), İran Donanma Komutanı Hüseyin Hanzadi’nin Körfez'deki ABD gemilerine yönelik açıklamalarını paylaştı.

Düşman ülkelere ait gemileri sürekli takip ettiklerini vurgulayan Hanzadi, “İlk noktadan bölgeye girdikleri ana kadar izliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bölgedeki hareketleri arşivlediklerini söyleyen Hanzadi, ABD ve koalisyon güçlerinin günlük trafiğini drone'larla kaydettiklerini belirtti.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından Körfez'de tırmanan gerilim son olarak İran'ın 19 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nda biri İngiltere, diğeri de Liberya bandıralı iki petrol tankerini alıkoymasıyla had safhaya çıkmıştı.

Kaynak: Reuters