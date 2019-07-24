ABD Başkanı Donald Trump'ın Demokrat Partili 4 kadın üye İlhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib ve Ayanna Pressley'i hedef alan ırkçı açıklamalarına tepkiler sürüyor.

Son tepki, ABD Kongresinin ilk başörtülü Müslüman vekili İlhan Omar'dan geldi.

Eşit Demokrasi İçin Müslüman Kollektifi Konferansında konuşan Omar, Trump'ın ırkçı yaklaşımlarının onun bir parçası olduğunu ve politikalarına da yansıdığını söyledi.

"Irkçılık dikkat dağıtıyor, ırkçılık yok ediyor ve ırkçılık öldürülebilir. Bununla yüzleşmek zorundayız. Pek çok insan bunun ne kadar tehdit edici olabileceği fikrine karşı saf bir şekilde dolaşıyor ve bunun birçok politikaya girdiğini görüyoruz. Şuan Başkan hakkında konuşurken bile onun sözlerinin ırkçı olduğundan bahsediyoruz. Her zaman onun bir parçası olan doğal ırkçılığı unutacağız.”

Trump ne söylemişti?

Kendisini eleştiren demokrat vekilleri "ırkçı" söylemlerle hedef almaya devam eden Trump, göçmen kökenli olduklarını iddia ettiği bu 4 vekilin ülkeleri için "Dünyadaki tam bir felaket, en kötü, en yozlaşmış ve en saçma ülkeler" yorumunu yapmıştı.

Trump, geçen hafta North Carolina'daki seçim çalışmaları sırasında söz konusu kadın üyeleri tekrar hedef almış ve onlar için "Ülkenize dönün" ifadesini kullanmıştı.

Bununla beraber, kendisini destekleyen kalabalığın "Omar'ı ülkeden at" sloganları attığı mitingde, Trump'ın kalabalığı susturmaya yönelik hamle yapmaması da büyük tepki çekmişti.

Geçtiğimiz gün de Trump,"Bu dört Kongre üyesi, sarfettikleri nefret söylemlerinden dolayı Amerika ve İsrail'den özür dilemeli." demişti.

Başta Omar olmak üzere diğer üç vekile ABD toplumu ve siyasetinden destek gelmiş, Demokratların 2020 başkan aday adayları Bernie Sanders, Senatör Kamala Harris, Elizabeth Warren de dahil olduğu birçok siyasetçi, Başkan Trump'a tepki göstermişti.

Siyasetçilerin yanı sıra bazı Yahudi kuruluşları, aktivist ve televizyon programcıları da benzer açıklamalarla Omar'ın yanında olduklarını vurgulamıştı.

Kaynak: The Hill