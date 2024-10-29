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Dünya
AA 29.10.2024 15:24

İran: İsrail'in saldırılarının durdurulması için uluslararası aktörler çaba göstermeli

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in Lübnan ve Filistin'deki saldırılarının derhal durdurulması için tüm uluslararası aktörlerin çaba göstermesi gerektiğini belirtti.

İran: İsrail'in saldırılarının durdurulması için uluslararası aktörler çaba göstermeli
[Fotograf: AA]

Tahran'daki yabancı ülkelerin büyükelçileri ve diplomatik temsilcileriyle bir araya gelen Erakçi, İsrail'in ülkesine saldırısı sonrası yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

İsrail'in soykırım ve savaş suçlarını ve bölgedeki saldırganlığını durdurmak için kolektif diplomatik çabaların gerekliliğini vurgulayan Erakçi, uluslararası toplumdan Gazze ve Lübnan'da masum insanların öldürülmesini durdurmak için acil ve kararlı önlemler almasını talep etti.

Birleşmiş Milletlere (BM) üye her devletin, Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Komisyonu çerçevesinde uluslararası hukukun ağır ihlallerine karşı acil ve ortak harekete geçme sorumluluğu olduğuna dikkati çeken Erakçi, "Gazze ve Lübnan'daki saldırılar durdurulana kadar bölgenin huzura kavuşmayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Batılı ülkelerin yalnızca İsrail'in çıkarlarını gözeten planlarının başarısızlığa mahkum olduğunu söyleyen Erakçi, İsrail'in uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini ve BM Güvenlik Konseyi'nin, BM Şartı'nın "Barışa Yönelik Tehditler Barışın İhlalleri ve Saldırganlık Eylemleriyle İlgili Eylemlerle" ilgili yedinci bölümüne dayanarak Tel Aviv yönetimine ağır yaptırımlar uygulamakla yükümlü olduğunu kaydetti.

Erakçi, İsrail'in soykırım ve savaş suçlarının durdurulmasının önündeki engelin ABD olduğuna dikkati çekerek, "Bölgenin İsrail rejiminin maceralarına karşı korunmasında diğer ülkelerden de etkin ve yapıcı bir rol oynamalarını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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