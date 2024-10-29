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Dünya
AA 29.10.2024 15:22

İşgalci İsrail'in düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli daha öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli daha hayatını kaybetti.

İşgalci İsrail'in düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli daha öldü

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da Kuteybe Camisi yakınında toplanan sivilleri hedef aldı. Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Soykırımcı İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Meşru Beyt Lahiya ile birçok bölgeyi yoğun hava saldırıları ve topçu atışlarıyla hedef aldı.

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Derec Mahallesi'nde "Reyyan" ailesine ait evi vurdu, saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı. Kentin güneyindeki Sabra ve Zeytun mahalleleri de İsrail ordusunun topçu atışlarıyla vuruldu.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlenen İsrail saldırısında ise biri çocuk 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeydoğusunu ve kuzeyindeki El-Karara beldesini bombalamayı sürdürdü.

Sağlık ekipleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda yer alan Hırbet el-Ades bölgesinde İsrail saldırılarının ardından biri kadın 2 Filistinlinin cenazesine ulaştı.

Ayrıca İsrail tankları Refah'ın El-Mevasi bölgesini hedef aldı. Saldırıda biri çocuk 2 kişi yaralandı.

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