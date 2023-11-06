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Dünya
AA 06.11.2023 05:23

İran, İsrail’in Gazze’ye saldırılarının durdurulması için uluslararası kuruluşlara mektup gönderdi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail’in Filistin halkına yönelik eylemlerinin kınanması, uluslararası hukukun ağır ihlallerinin tekrarlanmasının önlenmesi ve acil tedbirlerin alınması için uluslararası kuruluşlara mektup gönderdi.

İran, İsrail’in Gazze’ye saldırılarının durdurulması için uluslararası kuruluşlara mektup gönderdi

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler (BM) ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) genel sekreterleri ile BRICS üyesi beş ülkenin dışişleri bakanlarına mektup gönderdi.

Açıklamada Abdullahiyan’ın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ŞİÖ Genel Sekreteri Zhang Ming, beş BRICS üye ülkesinin (Brezilya, Rusya, Çin, Hindistan ve Güney Afrika) dışişleri bakanlarına ayrı ayrı mektup göndererek uluslararası toplumun İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurması için harekete geçmesini istediği kaydedildi.

Abdullahiyan, söz konusu mektuplarda, ABD ve bazı Batılı ülkelerin İsrail’e verdiği desteğin, “bu rejimin suçlarının devam etmesine ve uluslararası hukukun ihlalinin tekrarlanmasına zemin oluşturduğunu” ifade etti.

İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını "savaş suçu" olarak nitelendiren Abdullahiyan, uluslararası toplumun harekete geçmemesi durumunda Gazze'de büyük bir insani felaketin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Abdullahiyan, uluslararası kuruluşlara, "İsrail’in uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerinin kınanması, saldırganlığın derhal ve koşulsuz olarak sona erdirilmesi, Gazze ablukasının kaldırılması ve insani yardımların ulaştırılması için gerekli önlemlerin alınması" çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 800'ü çocuk, 2 bin 550'si kadın olmak üzere 9 bin 770 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 151 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 60 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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