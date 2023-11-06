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Dünya
AA 06.11.2023 03:20

Filistin Sağlık Bakanı: Gazze'de sahra hastanelerine ihtiyaç var

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, İsrail'in yoğun bombardımanı nedeniyle sağlık sisteminin çöktüğü Gazze'de, sahra hastanelerine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Filistin Sağlık Bakanı: Gazze'de sahra hastanelerine ihtiyaç var

Keyle, bir televizyon kanalına yaptığı ve Bakanlığın Facebook sayfasından yayımlanan açıklamasında, Gazze'de sağlık sektörünün durumuna ilişkin bilgi verdi.

Gazze'deki hastanelerin çalışmaya devam edebilmesi için yakıta, elektriğe ve tıbbi malzemeye ihtiyaç olduğunu söyleyen Keyle, saldırılar ve yakıt olmaması nedeniyle 16 hastane ile 51 sağlık ocağının hizmet dışı kaldığını söyledi.

Normal şartlarda bile Gazze'deki hastanelerde yatak sayısının yeterli gelmediğine dikkati çeken Keyle, 16 hastanenin hizmet dışı kalmasının ve saldırılarda 24 bini aşkın kişinin yaralanmasının yatak sayısında büyük eksiklik yaşanmasına neden olduğunu kaydetti.

Hastaların steril olmayan ortamlarda, hastane koridorlarında ve telefon ışığıyla ameliyat edildiğini aktaran Keyle, Gazze'de sahra hastaneleri kurulması gerektiğini dile getirdi.

Keyle, dünyaya ve uluslararası kuruluşlara, yaralıların Mısır'daki hastanelere gönderilmesi, Gazze'ye yakıt ve tıbbi malzeme girişine izin verilmesi için harekete geçme çağrısı yaptı.

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