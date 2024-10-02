Çok Bulutlu 10.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.10.2024 02:28

İran: İsrail'e saldırıyı meşru müdafaa hakkımız uyarınca düzenledik

İran, İsrail'e yönelik füze saldırısının "BM Şartı'nın 51. maddesine göre meşru müdafaa hakkı uyarınca" gerçekleştirildiğini belirtti.

İran: İsrail'e saldırıyı meşru müdafaa hakkımız uyarınca düzenledik

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Saeid İravani'nin BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektuba ulaşıldı.

Mektupta, İran'ın salı akşamı İsrail'in askeri ve güvenlik hedeflerine yönelik füze saldırısı düzenlediği bildirildi.

Saldırının "BM Şartı'nın 51. maddesine göre meşru müdafaa hakkı uyarınca" gerçekleştirildiği belirtilen mektupta, bunun "siyonist rejimin" İran'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik ihlallerine cevap olduğu ifade edildi.

ABD: İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırıda ABD tesislerinde can ve mal kaybı yok
ABD: İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırıda ABD tesislerinde can ve mal kaybı yok

Mektupta, söz konusu ihlallerin arasında İran'ın resmi misafiri Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikast, Lübnan'da büyükelçisinin yaralanması, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve üst düzey İranlı askeri danışmana yönelik suikastlar bulunduğu kaydedildi.

Saldırıların masum sivilleri hedef alan "siyonist rejimin" aksine etik prensipler ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca sadece askeri ve güvenlik tesislerini hedef aldığı ifade edilen mektupta, BMGK'nin temel görevini yerine getirmemesinin üzüntüyle karşılandığı belirtildi.

Mektupta, BMGK'nin hareketsiz kalmasının İsrail'in tüm kırmızı çizgileri ihlal etmesine imkan tanıdığı kaydedilerek, bunun İran'a uluslararası hukuk uyarınca meşru müdafaa hakkını muhafaza etmekten başka seçenek bırakmadığı savunuldu.

İran'dan İsrail'e füze saldırısı
İran'dan İsrail'e füze saldırısı

"İran hızlı, kararlı ve çok daha güçlü cevap verir"

İran'ın "terörist İsrail rejimini" yeni bir saldırganlığa karşı şiddetle uyardığı vurgulanan mektupta, İran'ın çıkarları, toprak bütünlüğü ve egemenliğini koruma hakkı bulunduğu bildirildi.

Mektupta, İsrail'in yeni bir saldırısı karşısında hiçbir çekince olmadan "İran'ın karşılığının hızlı, kararlı ve daha önceden çok daha güçlü" olacağı uyarısına yer verildi.

BMGK'nin kararlı ve acil bir şekilde İsrail'in Lübnan, Gazze ve Suriye'de işlediği savaş suçlarını durdurması çağrısı yapılan mektupta, ancak bu şekilde kapsamlı bölgesel savaşın engelleneceğine işaret edildi.

ETİKETLER
İran İsrail
Sıradaki Haber
İsrail, Beyrut'un güneyine saldırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:27
İsrail, Beyrut'un güneyine saldırdı
01:25
Filipinler'de 5,9 büyüklüğünde deprem
00:45
Katil İsrail'in Lübnan'a salı günü düzenlediği saldırılarda 55 kişi öldü
00:32
ABD: İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırıda ABD tesislerinde can ve mal kaybı yok
00:31
Kastamonu'da dev dalgalar Cide-Bartın kara yolunda su birikintileri oluşturdu
00:28
Lübnan: İsrail saldırılarından sonra yaklaşık 240 bin kişi Suriye'ye geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'u karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'u karşıladı
FOTO FOKUS
Maltepe’de Pitbull cinsi köpek kediye saldırdı
Maltepe’de Pitbull cinsi köpek kediye saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ