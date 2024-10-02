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Dünya
TRT Haber 02.10.2024 01:53

İsrail, Beyrut'un güneyine saldırdı

Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah hedeflerine saldırı başlattı. İsrail ordusu, saldırıda İran'dan Hizbullah'a silah taşımaktan sorumlu birimin komutanı Muhammed Cafer Kasir'i öldürdüğünü ileri sürdü.

İsrail, Beyrut'un güneyine saldırdı

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında, İran'dan Hizbullah'a silah taşımaktan sorumlu birimin komutanı Muhammed Cafer Kasir'i öldürdüğünü ileri sürdü.

Ordunun X platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Beyrut'ta düzenlenen hava saldırısında, İran'dan ve onun ajanlarından Lübnan'daki Hizbullah'a savaş malzemeleri taşımaktan sorumlu "4400. Birim" komutanı Kasir'in öldürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, Kasir'in "Hizbullah'ın en önde gelen liderlerinden, İran-Hizbullah-Suriye terör ekseninde aktif taraflardan ve İran rejimine yakın bir kişi" olduğu vurgulandı.

Ordunun açıklamasında, Kasir'in, stratejik savaş malzemelerinin Lübnan'daki Hizbullah'a aktarılmasına yönelik yüzlerce operasyonu sevk ve idare ettiği, Hizbullah'ın hassas füze projesinin geliştirilmesini ve örgütün iç cepheyi ve İsrail'deki diğer hedefleri hedef alan saldırı yeteneklerinin geliştirilmesini yönettiği açıklandı.

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