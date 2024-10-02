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Dünya
AA 02.10.2024 00:30

ABD: İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırıda ABD tesislerinde can ve mal kaybı yok

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından, İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında yara alan veya hayatını kaybeden herhangi bir ABD personelinin bulunmadığı belirtildi.

ABD: İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırıda ABD tesislerinde can ve mal kaybı yok
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, gazetecilerin Ortadoğu'da yaşanan sıcak gelişmelerle ilgili sorularını cevapladı.

İsrail'de herhangi bir sivil kaybına dair bilgilerinin olmadığını söyleyen Miller, "Orada bir Amerikan vatandaşı kaybından bahsetmiyorum bile. Herhangi bir ABD tesisinde de hasar yok." dedi.

Miller, "Batı Şeria'da ölen bir Filistinliye dair bir rapor var." diye ekledi.

Miller ayrıca, sıcak gelişmelerin yaşandığı Lübnan'da, enformasyon sistemlerine kayıt yaptıran 6 bin civarında ABD vatandaşına gelişmelerle ilgili düzenli bilgilendirme ve yönlendirmelerde bulunduklarını bildirdi.

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