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Dünya
AA 02.10.2024 00:26

Lübnan: İsrail saldırılarından sonra yaklaşık 240 bin kişi Suriye'ye geçti

Katil İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından Suriye'ye geçenlerin sayısının 176 binden fazlası Suriye vatandaşı olmak üzere 240 bine dayandığı bildirildi.

Lübnan: İsrail saldırılarından sonra yaklaşık 240 bin kişi Suriye'ye geçti

Lübnan Afet Risk Yönetimi Biriminden yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarının ardından Lübnan'da yerinden edilen kişilere ilişkin bilgi verildi.

Lübnan'da 23-30 Eylül tarihlerinde 239 bin 453 kişinin Lübnan sınırından Suriye'ye geçtiği, bu kişilerin 176 bin 80'inin Suriyeli ve 63 bin 373'ünün Lübnanlı olduğu kaydedildi.

İsrail saldırıları nedeniyle 8 Ekim 2023'ten bu yana 1 milyon kişinin yerinden edildiği, bu kişilerden 155 bin 600'ünün sığınma merkezlerine yerleştirildiği belirtildi.

Lübnan'da yerinden edilenlerin barınması için 875 merkezin açıldığı, bunlardan 625'inin maksimum kapasitesine ulaştığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca Lübnan hükümetinin, Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşlarla birlikte bağış toplanması için "insani yardım çağrısı" başlattığı, ülkede yerinden edilen kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için 425 milyon dolara ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

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