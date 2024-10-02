Katil İsrail'in Lübnan'a salı günü düzenlediği saldırılarda 55 kişi öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in ülkeye yönelik devam eden hava saldırılarında yaşanan can kayıplarına dikkat çekildi.
Başkent Beyrut’ta bir binaya düzenlenen hava saldırısı sonucu 3 kişinin öldüğü ve 31 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine yönelik saldırılarda 22 kişinin yaşamını yitirdiği, 47 kişinin yaralandığı ifade edildi.
İsrail ordusunun Bekaa bölgesinde düzenlediği hava saldırılarında 4 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, Baalbek el-Hirmil bölgesindeki saldırılarda da 11 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı kaydedildi.