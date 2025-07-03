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Dünya
AA 03.07.2025 17:36

İran, İsrail saldırısında havaya uçan araçların yer aldığı görüntüyü paylaştı

İsrail’in İran’ın başkenti Tahran’a yönelik saldırılarında hedef aldığı bir bina ile trafik ışıklarında bekleyen araçlara ait görüntüler paylaşıldı.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı, İsrail’in Tahran’daki Kudüs Meydanı’na yönelik füze saldırısının görüntüsünü paylaştı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde trafik aşıklarında bekleyen araçlar görülürken bir anda bir binanın orta katlarında patlama oluyor, birkaç saniye sonra ise trafik ışıklarında bekleyen araçların arasına bir füze düştüğü görülüyor.

Tahran’ın Tecriş semtindeki Kudüs Meydanı’nda gerçekleşen olayda füzenin patlamasının ardından araçlar havada uçuşuyor, asfalt tabakaları, ağaçlar ve aydınlatma direkleri çevredeki araçlar ile yoldan geçen sivillerin üstüne düşüyor.

Olayın 15 Haziran'da gerçekleştiği aktarılırken saldırı sonrası su şebekesinin zarar gördüğü belirtildi.

İranlı yetkililer yaptıkları açıklamalarda İsrail'in saldırılarında kentin altyapısını hedef aldığını, Kudüs Meydanı ile Tecriş Meydanı'nda bulunan su şebekesinin ciddi zarar gördüğünü bildirmişti.

Olaya ilişkin ise herhangi görüntü paylaşılmamıştı.

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