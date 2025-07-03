Endonezya'da feribot battı: 4 ölü

Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı, alabora olan feribota ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 65 kişinin bulunduğu feribotun batması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtarıldığı, 32 kişi için ise arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Surabaya kenti Arama ve Kurtarma Ajansı üst düzey yetkilisi Nanang Sigit, yaptığı açıklamada "Feribota ilk başta telsizden ulaşılamadı. Aynı firmanın başka bir feribotu üzerinden ulaşılabildi. Ancak bu meydana geldiğinde feribot çoktan batmaya başlamıştı." ifadelerini kullandı.