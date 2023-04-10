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Dünya
AA 10.04.2023 05:49

İran ile Ermenistan, ikili ve bölgesel konuları görüştü

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, ikili ve bölgesel konuları ele aldı.

İran ile Ermenistan, ikili ve bölgesel konuları görüştü
[Fotoğraf: Getty Images]

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Şemhani, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Tahran'a gelen Grigoryan ile görüştü.

Şemhani, ikili ve bölgesel konuların değerlendirildiği görüşmede, ülkesinin dış politikasının değişmez ilkelerinden birinin komşularla işbirliği ve etkileşimin geliştirilmesi olduğunu belirterek, İran'ın bölgesel sorunların barışçıl yöntemlerle çözülmesi için tüm taraflara "iyi komşuluk ve ortak çaba" önerdiğini ifade etti.

Şemhani, bölgesel sorunları sona erdirmek için sürekli diyalog halinde olunması ve her türlü sert yaklaşımdan kaçınılması gerektiğini bildirdi.

"Ulaşım koridoru ticari ilişkilerin derinleştirilmesi için perspektif sunuyor"

Tahran ile Erivan arasındaki ekonomik ilişkilere değinen Şemhani, kuzey-güney ulaşım koridorunun iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin derinleştirilmesi için bir perspektif sunduğunu belirtti.

Şemhani, Kafkasya bölgesinin hassas bir dönemden geçtiğine işaret ederek, Azerbaycan ile Ermenistan'ın yaşanan gerilimleri itidalle yönetip çözebileceğini umduğunu kaydetti.

Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Grigoryan da iki ülke arasındaki elektrik iletim projesi ve Ermenistan ile Türkmenistan arasındaki gaz takasının Tahran-Erivan ilişkileri açısından önemli konular olduğunu ifade etti. Grigoryan, iki ülke arasındaki ekonomik projelerin hayata geçirilmesinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

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