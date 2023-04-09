ABD USS Florida’yı 5'inci Filo’ya sevk ediyor

Savunma Bakanlığı sözcülüğü TRT’ye yaptığı açıklamada 154 Tomahawk taşıma kapasitesine sahip nükleer güçle çalışan USS Florida denizaltısının Süveyş Kanalı’nı geçerek Kızıl Deniz’e çıktığını belirtti.

ABD Deniz Kuvvetleri’nin Bahreyn açıklarındaki 5. Filosuna destek vermesi için görevlendirlen USS Florida’nın İran’a caydırıcılık amaçlı sevkedildiği konuşuluyor.

Savunma Bakanlığı ve Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM TRT’nin bu yöndeki sorusuna ise yorum yapmaktan kaçındı.

AP haber ajansı ise ABD 5. Filo Sözcüsü Binbaşı Hawkins’e dayandırarak, USS Florida’nın bölgesel deniz güvenliği ve istikrarını sağlamaya yardımcı olmak için ABD 5. Filosuna konuşlandırıldığını duyurdu.

USS Florida, 154 adet Tomahawk füzesi taşıyabiliyor

ABD basınında denizaltının, Basra Körfezi’ne doğru yol aldığı, bunun İran’ın son dönemlerde bölgedeki faaliyetlerine karşı caydırma amaçlı olduğu konuşuluyor.

Çoğu denizaltı operasyonu gizli tutulurken, Pentagon'un bu tür denizaltıların varlığını ve hareketini vurguladığı biliniyor.

Son haftalarda İran bağlantılı gruplar, Suriye’deki koalisyon üslerine drone saldırısı düzenlemişti.

ABD Deniz Kuvvetleri’ne bağlı 5. Filo, tüm petrol sevkiyatının yüzde 20'sinin geçtiği Basra Körfezi'nin dar ağzı olan kritik Hürmüz Boğazı'nda devriye geziyor.

ABD, İngiltere ve İsrail, İran'ı son yıllarda petrol tankerlerini ve ticari gemileri hedef almakla suçlarken, iddialar Tahran tarafından reddediliyor.

ABD Donanması ayrıca İran kuvvetleriyle denizde son dönemde bir dizi gerginlik yaşandığını belirtiyor.

Geçen ay Suriye’nin kuzeydoğusundaki ABD üssüne düzenlenen ve 1 Amerikan ordu müteahhidinin öldüğü 7 Amerikalının yaralandığı roket saldırısının ardından İran destekli güçlere yönelik hava operasyonu düzenlemişti.

Amerikan basınında Tomahawk seyif füzesi taşıyan nükleer enerjili denizaltı USS Florida’nın bölgeye konuşlandırılmasının bu açıdan kritik önemde olduğu belirtiliyor.

Zira gemi ve denizaltılardan fırlatılan Tomahawk seyir füzeleri, 2.500 kilometreye kadar hedefleri vurabiliyor. ABD’nin 2003’teki Irak işgalinin başında ve 2018'de Esed rejiminin Suriye'deki kimyasal silah saldırısına yanıt olarak kullanıldılar.

Aylardır Akdeniz’de olan USS Florida bölgedeki Rus faaliyetlerine karşı önlem olarak faaliyet gösteriyordu.