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Güncel
AA 09.04.2023 17:56

İran, Basra Körfezi’nde 4 gemiye el koydu

İran, Basra Körfezi sularında 270 bin litreden fazla kaçak akaryakıt taşıyan 4 gemiye el konulduğunu duyurdu.

İran, Basra Körfezi’nde 4 gemiye el koydu
[Temsili fotoğraf: Reuters]

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansına göre, Hürmüzgan Yargı Başkanı Mücteba Kahramani el konulan gemilere ilişkin açıklamada bulundu.

Kahramani, "Basra Körfezi’nde ülkemiz kara sularında kaçak akaryakıt yüklü 4 gemi tespit edilerek yakalandı. Bu gemilerde 270 bin litreden fazla kaçak mazot ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

Hürmüzgan Yargı Başkanı, "kaçakçıların gemilerin gövde ve duvarlarına ustalıkla tanklar yerleştirdiğini ve söz konusu tanklarda kaçak akaryakıt taşıdığını" kaydetti.

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