Kaza yapan ambulans küle döndü: 5 yaralı

Kaza, Kırıkkale-Çorum Karayolu Tepe tesisleri mevkiinde meydana geldi.

Ümit U. idaresindeki ambulans, Ferdi A. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet Çorum istikametinde takla atarken, şarampole devrilen ambulansta henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Ambulans, kısa sürede büyüyen yangında kullanılamaz hale geldi.

Kazada ambulans sürücüsü Ferdi A., sağlık görevlileri Olcay Y. ve Elif Y., ambulanstaki hasta Abidin G. ile kamyonette bulunan Hacı Ahmet A. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.