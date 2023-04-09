Mersin'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 25 zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik, 6 Nisan'da yapılan "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda yakalanan 60 zanlının, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonlarda, toplam yaklaşık 35 kilo 800 gram farklı çeşitlerde uyuşturucu madde, 2 bin 300 sentetik hap, 305 kök kenevir ve 5 hassas terazi ele geçirilmiş, 60 zanlı gözaltına alınmıştı.