İran ile ABD arasında yapılacak dördüncü nükleer görüşme ertelendi

Görüşmelere aracılık yapan Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, erteleme kararının "lojistik nedenlerden" dolayı alındığını belirtti.

Busaidi, "3 Mayıs Cumartesi günü için planlanan ABD-İran toplantısının tarihini lojistik nedenlerden dolayı yeniden planlıyoruz. Taraflar arasında mutabakata varılmasının ardından yeni tarih duyurulacaktır." ifadelerini kullandı.

⁠İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan ve tehditler de içeren bir mektubu martta İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti.

Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

Tahran ile Washington, mektup trafiğinin ardından önce Umman’da 12 Nisan'da daha sonra birer hafta arayla Roma ve tekrar Umman'da dolaylı görüşmeler yapmıştı.

Hem İran hem ABD, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı.

Taraflar dördüncü tur müzakerelerin 3 Mayıs'ta Roma'da yapılması konusunda anlaşmıştı.

ABD'nin İran'a saldırı tehditleri ve yeni yaptırımları

Washington yönetimi, dün İran'a "azami baskı" kampanyası kapsamında, İran petrolünün satışında yer alan ve dördü Birleşik Arap Emirlikleri'nde biri de Türkiye'de bulunan toplam 7 şirkete yaptırım uyguladığını duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de sosyal medya hesabından "İran'a mesaj" başlığıyla paylaştığı mesajında, "Husilere ölümcül desteğinizi görüyoruz. Ne yaptığınızı tam olarak biliyoruz. ABD ordusunun neler yapabileceğini çok iyi biliyorsunuz ve uyarıldınız. Sonucu, bizim seçtiğimiz zaman ve yerde ödeyeceksiniz." ifadelerini kullanmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de ABD'yi iki ülke arasında müzakereler sürerken "çelişkili eylemler ve provokatif açıklamalar" yapmakla suçlamıştı.