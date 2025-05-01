DSÖ: Gazze'de İlaçlar sınırda beklerken insanlar önlenebilir hastalıklardan ölüyor

Ghebreyesus, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle bir araya gelerek, küresel sağlık konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ACANU üyeleriyle geçen yıl sonunda yaptığı buluşmanın ardından DSÖ üyesi ülkelerin "salgın anlaşması" konusunda uzlaşmaya vardığını hatırlatan Ghebreyesus, üye ülkelerin hükümetler arası müzakere organında 12 binden fazla kelime üzerinde mutabakata vardığını söyledi.

Ghebreyesus, "Üye ülkeleri, dünyayı salgınlardan daha güvenli hale getirme taahhüdünde bulundukları için hepsini kutluyorum. Bir sonraki adım, tüm DSÖ üye ülkelerinin bu ayın sonunda yapılacak 78. oturumunda taslak metni ele alması olacak." dedi.

İsrail'in 2 aydır yardımların ulaşmasını engellediği Gazze'deki durumun felaket seviyede kötü olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Gazze'de 2 milyon insan açlıktan ölürken, 116 bin ton gıda sadece birkaç dakika uzaklıktaki sınırda engelleniyor. Artan saldırılar, tahliye emirleri, daralan insani alan ve yardım ablukası, zaten çökmüş bir sağlık sisteminde çok sayıda can kaybına neden oluyor." dedi.

Temel ilaçlar ve tıbbi malzemelerin tükendiğini belirten Ghebreyesus, yaşananların, zorlukla elde edilen iyileşme ve rehabilitasyon sürecini tersine çevirmekle tehdit ettiğini vurguladı.

"Hastanelere yapılan saldırılar, hastaların kendi güvenlikleri için endişelenerek sağlık hizmeti aramasını engelliyor"

Ghebreyesus, "Hastanelere yapılan saldırılar, hastaların kendi güvenlikleri için endişelenerek sağlık hizmeti aramasını engelliyor. Saldırılar tesisleri hizmet dışı bırakarak nüfus için kritik bir yaşam hattını kesiyor. İlaçlar sınırda beklerken insanlar önlenebilir hastalıklardan ölüyor. Dezenfektanlar sınırdaki kamyonlarda beklerken yaraları enfekte oluyor. İnsanların aç olduğunu, çocukların zayıf ve yetersiz beslendiğini ve bunun ömür boyu sürecek sonuçları olduğunu bilmek için zayıflamış çocukların fotoğraflarını görmemize gerek yok." diye konuştu.

Gazze Şeridi'nde rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini ifade eden Ghebreyesus, insani yardıma erişim için acil bir ateşkese ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.