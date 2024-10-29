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Dünya
AA 29.10.2024 14:03

İran, gelecek yılın bütçesinde savunma harcamalarını 3 kat artırdı

İran'da hükümetin sunduğu ve Meclis tarafından onaylanan bütçede, askeri harcamalar için geçen yıla göre yüzde 200'ün üzerinde artış öngörüldü.

İran, gelecek yılın bütçesinde savunma harcamalarını 3 kat artırdı

Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Bugün Meclis tarafından taslağı onaylanan gelecek yılın bütçesinde savunma ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü çabanın gösterildiğini söyleyen Muhacerani, "Bu konuya özel önem verildi. Bu nedenle ülkenin askeri bütçesinde yüzde 200'ün üzerinde ciddi bir artış yapıldı" dedi.

İran'ın ABD'deki başkanlık seçimleriyle ilgili görüşünün sorulması üzerine Muhacerani, "Bu seçimin konusu Amerikan halkını ilgilendiriyor ve bu iki adaydan hangisinin seçileceği bizim için önemli değil" diye konuştu.

ABD'de seçilecek başkandan, diğer ülkelerin ulusal egemenliklerine saygı göstermesini ve bölgede gerginliklere neden olan politikalardan vazgeçmesini umduklarını belirten Muhacerani, "Bu, onların halkının faydasına olacaktır. ABD, bölgelerde gerilimi her artırdığında, kayıplarını gördü" ifadelerini kullandı.

Muhacerani, düzensiz göçmenlerle mücadele için ülkenin doğu sınırlarına duvar örme işleminin sürdüğünü ve izinsiz yabancı uyrukluların sınır dışı edilmesinin de devam ettiğini söyledi.

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