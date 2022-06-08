Taliban'ın haber ajansı Bakhtar'a göre, İran hükümeti eski Afgan hükümetine ait araçları, Herat vilayetindeki İslam Kale Sınır Kapısı'nda dün akşam Taliban yetkililerine iade etti.

İranlı yetkililerin, içinde lüks araçların bulunduğu 17 taşıt, 12 Ranger ve Humvee tipi araç, uluslararası kuruluşlara ait 1 araç, 1 itfaiye aracı, 57 kalaşnikov, 39 roket, 42 makineli tüfek, 7 doçka, 3 keskin nişancı tüfeği de dahil olmak üzere birçok araç ve mühimmatı geri verdiği ifade edildi.

Taliban'ın ülke yönetimini devraldığı süreçte aralarında askerlerin de olduğu önceki hükümete bağlı birçok yetkili komşu ülkelere sığınmış, görev esnasında kullandıkları araç ve mühimmatı da beraberinde götürmüştü.

Aynı şekilde bu dönemde, 10 kadar helikopter de Özbekistan ve Tacikistan'a götürülmüş ancak Taliban'ın taleplerine rağmen söz konusu helikopterler iade edilmemişti.