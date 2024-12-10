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Dünya
AA 10.12.2024 10:46

İran: Esed'in düşmesinden sonra Suriye'de silahlı varlığımız bulunmamaktadır

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, Esed rejiminin yıkılmasından sonra Suriye'de İran'ın silahlı varlığının kalmadığını söyledi.

İran: Esed'in düşmesinden sonra Suriye'de silahlı varlığımız bulunmamaktadır
[Fotograf: AP]

Khabaronline haber sitesine göre, Selami, İran Meclisi'nde, Suriye'deki son gelişmeler ve İran'ın takip edeceği askeri stratejinin ele alındığı kapalı toplantıda konuştu.

Esed rejiminin düşüşüne kadar İran'ın askeri danışmanları ve güçlerinin Suriye'de bulunduğunu belirten Selami, ancak an itibarıyla İran'ın Suriye'de herhangi bir askeri varlığının olmadığını vurguladı.

Toplantıda, bölgedeki askeri stratejiler, İsrail'in operasyonları ve İran'ın İsrail'e karşı gerçekleştirdiği operasyonlar masaya yatırıldı. Ayrıca, bölgenin güvenlik ve istihbarat durumu detaylı şekilde değerlendirildi.

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