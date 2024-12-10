New York ve New Jersey’de gizemli dron sürüsü paniği

Kasım ortasından bu yana, özellikle New Jersey’nin çeşitli bölgelerinde dron kümeleri görüldüğü bildirildi. Son günlerde bu tür görüntüler Pennsylvania ve New York’un Staten Island bölgesine de sıçradı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, gökyüzünde görülen gizemli cihazların varlığını gözler önüne seriyor. FBI Newark ofisi yaptığı açıklamada, “Tanıklar, dron sürüleri ve olası sabit kanatlı bir uçak gördüklerini belirtti. Hem halktan hem de kolluk kuvvetlerinden haftalardır raporlar alıyoruz” dedi.

Geçici uçuş kısıtlamaları getirildi

Federal Havacılık İdaresi (FAA), durumu kontrol altına almak amacıyla, Picatinny Arsenal askeri üssü ve Trump National Golf Club Bedminster üzerinde geçici uçuş kısıtlamaları uyguladı. Ancak dronların kaynağı ve amacı hâlâ bilinmiyor.

"Şu an için kamuya yönelik bilinen bir tehdit yok”

New Jersey Valisi Phil Murphy, İç Güvenlik Bakanlığı ve yerel yetkililerle koordinasyon halinde olduklarını açıkladı. Vali, “Durumu yakından izliyoruz ve federal ve yerel ortaklarımızla iş birliği içerisindeyiz. Şu an için kamuya yönelik bilinen bir tehdit yok” dedi.

Gece uçuşları endişe yaratıyor

Morris County’den 20 belediye başkanı, New Jersey valisine yazdığı mektupta dronların amacını belirlemek için tam kapsamlı bir soruşturma talep etti. Mektupta, gece uçuşlarının 500 binden fazla yerel halk üzerinde ciddi bir alarma neden olduğu belirtildi. Belediye başkanları, halkla daha iyi iletişim kurulması ve güvenliğin artırılmasını talep etti.

Florham Park Polis Şefi Joseph Orlando, dronların kritik altyapılar – su rezervuarları, elektrik hatları, tren istasyonları ve askeri tesisler – üzerinde uçtuğunu belirtti. Orlando, “Bu bölgelerdeki varlıkları endişe verici. Şu anda dronların bir tehdit oluşturduğuna dair kanıt yok, ancak bu durum şüpheli görünüyor” dedi.

İki hafta önce, New Jersey’deki dronlar, bir araba kazasında yaralanan kişiyi almak için gelen bir tıbbi helikopterin iniş yapmasını engelledi. Bu durum, dronların halk sağlığı ve güvenliği üzerindeki potansiyel tehlikelerini artırdı.

Yetkililer, halkı dikkatli olmaya ve herhangi bir dron görüntüsünü FBI’a bildirmeye çağırdı. Durumun bir tehdit oluşturmadığını vurgulasalar da, dronların amacını ve kaynağını belirlemek için yoğun çalışmalar sürüyor.