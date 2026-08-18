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Dünya
AA 18.08.2026 10:05

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Mutabakatın uygulanmasının önündeki en büyük engel İsrail

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran ile karşı taraf arasında varılan mutabakatın hayata geçirilmesinin önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Mutabakatın uygulanmasının önündeki en büyük engel İsrail

Dışişleri Bakanlığının Telegram hesabından yapılan paylaşıma göre Arakçi, ülke genelindeki eğitim müdürleri başkanlarının 39. toplantısında yaptığı konuşmada, savaşın ardından yürütülen diplomatik sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tahran ile karşı taraf arasında varılan mutabakatın İran'ın çıkarları doğrultusunda olması nedeniyle ABD'nin iki haftadan kısa bir süre sonra mutabakatı ihlal etmeye başladığını ifade eden Arakçi, "İsrail, bu mutabakatın uygulanmasının önündeki en büyük muhalif ve engeldir." dedi.

Diplomatik başarının kendisine veya Dışişleri Bakanlığına ait olmadığını dile getiren Arakçi, "Bu, İran halkının zaferiydi. Bu, savaşta gösterilen direnişin düşmanı İran'ın taleplerini kabul etmeye zorlamasının sonucuydu." değerlendirmesinde bulundu.

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