ABD'nin bir savaş gemisinin, Güney Çin Denizi'nde günlerce elektriksiz kaldığı ortaya çıktı

Washington Post gazetesinin haberine göre, ABD donanmasına bağlı 7. Filonun Sözcüsü Komutan Matthew Comer, Güney Çin Denizi'nde konuşlu USS Benfold'a ilişkin açıklama yaptı.

Comer, 24 Temmuz'da "jeneratörlerde meydana gelen mühendislik arızası" nedeniyle gemide elektriklerin tamamen kesildiğini belirtti.

Mürettebatın günlerce içme suyu, gıda, tuvalet ve klima konusunda sıkıntı yaşadığını ifade eden Comer, öte yandan hiçbir askerin yaralanmadığını aktardı.

Comer, Filipinler'deki bir limana çekilen gemiye elektriğin ancak 30 Temmuz'da yeniden sağlanabildiğini ve bir hafta sonra da operasyonlarına döndüğünü kaydetti.

Geminin bağlı bulunduğu taarruz grubu, ABD kamuoyunda son haftalarda mürettebatın yaşam koşullarına ilişkin endişeler nedeniyle tartışma konusu olan USS Abraham Lincoln uçak gemisinin yerini almak için Orta Doğu'ya ilerliyor.

