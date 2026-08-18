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Dünya
AA 18.08.2026 09:43

Brent petrolün varili 91,71 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 91,71 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 91,71 dolardan işlem görüyor

Dün 91,21 dolara kadar yükselen Brent petrolün ekim vadeli varil fiyatı, günü 90,87 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,92 artarak 91,71 dolar oldu.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ekim vadeli varil fiyatı da 84,65 dolar olarak belirlendi.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik beklentilerin zayıflaması ve İran'ın saldırı odaklı bir askeri tutum benimseyeceğine ilişkin haber akışı etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump dün Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, süresi dolan 60 günlük çerçeve anlaşmayı uzatmak isteyip istemedikleri sorusuna "Hayır" yanıtını verdi. İran ile nihai bir anlaşmaya varıp varamayacakları yönündeki soru üzerine ise Trump, "Anlaşma yapmak istiyorlar ancak benim gerekli gördüğüm türde bir anlaşma yapmayacaklar." dedi.

ABD basınında dün ayrıca, üst düzey bir İranlı yetkilinin diplomatik çabaların sonuçsuz kalması halinde ülkenin savunma odaklı bir politika yerine saldırı odaklı bir politikaya yönelebileceğini söylediği iddia edildi.

Bu gelişmeler, bölgedeki çatışmanın derinleşerek küresel petrol arzı üzerindeki baskıyı artıracağı endişesini güçlendirdi.

Öte yandan, küresel petrol ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz ve Babülmendep boğazlarında deniz taşımacılığına ilişkin belirsizlik de fiyatların yukarı yönlü seyrini destekliyor.

Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine ilişkin endişeler artıyor. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda bir geminin makine dairesine bilinmeyen bir cismin isabet etmesi sonucu mürettebattan kayıplar yaşandığı belirtildi.

Dün İran medyasında yer alan haberlere göre, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir şirkete bağlı petrol tankeri Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında İran tarafından alıkonuldu.

Bölgede tansiyon yükselirken, Trump da Fox News'e verdiği röportajda, Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin faaliyetlerini engellemesi halinde Umman'ı "bombalayacaklarını" ifade etti.

Kızıldeniz'de ise Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a ait bir askeri çıkarma gemisi ile ona eşlik eden dört askeri botu balistik füzelerle hedef aldıklarını duyurdu.

Brent petrolde teknik olarak 95,25 doların direnç, 85,65 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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