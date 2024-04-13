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Dünya
AA 13.04.2024 23:49

İran Dışişleri Bakanı: ABD'yi İsrail'e saldırıyla ilgili uyardık

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'e saldırı konusunda ABD'ye gerekli uyarıyı yaptıklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı: ABD'yi İsrail'e saldırıyla ilgili uyardık
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Abdullahiyan, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Belçika, Hollanda ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden mevkidaşlarıyla görüştüğünü duyurdu.

Abdullahiyan, "İsrail rejiminin İran'ın Şam'daki büyükelçilik binasına düzenlediği terör saldırısı ve uluslararası hukukun ve Viyana Sözleşmelerinin ihlalleri gündeme geldi. Ülkemizin pozisyonlarını anlattım. ABD'ye gerekli uyarının yapıldığını vurguladım" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmede de İsrail'in Gazze'deki saldırılarının ele alındığını aktardı.

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