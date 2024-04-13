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Dünya
AA 13.04.2024 23:43

İsrail Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah Hareketi'ne ait hedeflere yönelik hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

İsrail Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Teyr Harfa, Alma eş-Şaab ve Yarin beldelerine hava saldırısı gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, beldelerdeki Hizbullah'a ait hedeflerin vurulduğu belirtildi.

Hizbullah: Demir Kubbe platformunu vurduk

Öte yandan Lübnan'daki Hizbullah Hareketi yaptığı açıklamada, kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile İsrail'in Tel Nehmeh'de yeni konuşlandırılan "Demir Kubbe" platformunun vurulduğunu aktardı.

Açıklamada kamikaze İHA'ların platformu tam isabetle hedef aldığı kaydedildi.

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