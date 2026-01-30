Hafif Sağanak Yağışlı 9ºC Ankara
AA 30.01.2026 00:01

İran, Devrim Muhafızlarını "terör örgütü" ilan eden AB'ye karşılık gerekli önlemleri alacağını duyurdu

İran Dışişleri Bakanlığı, Devrim Muhafızları Ordusunu "terör örgütü" ilan etme kararı alan Avrupa Birliği'ne (AB) karşılık gerekli önlemlerin alınacağını bildirdi.

İran, Devrim Muhafızlarını "terör örgütü" ilan eden AB'ye karşılık gerekli önlemleri alacağını duyurdu

Bakanlık, yazılı bir açıklama yayımlayarak, AB'nin Devrim Muhafızları Ordusunu hedef alan kararını kınadı.

Açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti'nin resmi silahlı kuvvetlerinin ayrılmaz bir parçası olan Devrim Muhafızları Ordusunun, ülke anayasasına uygun biçimde İran'ın egemenliğini ve ulusal güvenliğini koruduğu ifade edilerek, AB'nin söz konusu girişiminin yalnızca Devrim Muhafızları Ordusunu değil, tüm İran ulusunu hedef aldığı değerlendirmesi yapıldı.

AB'nin bu kararla uluslararası ilişkilerdeki "hukukun üstünlüğü" ilkesini ağır biçimde ihlal ettiğinin vurgulandığı açıklamada, bu tutumun Avrupa'nın uluslararası arenada yapıcı bir aktör olma iddiasına zarar verdiği ve küresel düzeyde hukuksuzluğu teşvik ettiği kaydedildi.

Açıklamada, AB'nin Filistinlilere yönelik soykırımda İsrail rejiminin yanında yer aldığı ve Tel Aviv'in İran'a karşı saldırısı sırasında "suç ortağı" olarak hareket ettiği belirtilerek, Avrupalı yetkililerin Devrim Muhafızları Ordusuna karşı "cezasızlığı önleme" söylemlerinin de "acı bir şakadan ibaret" olduğu ifade edildi.

İran Dışişleri Bakanlığı, AB'nin aldığı kararın siyasi, hukuki ve güvenlik sonuçlarından Avrupalı karar vericilerin sorumlu olacağını belirterek, İran ulusunun meşru çıkarlarını korumak amacıyla gerekli önlemlerin alınacağını bildirdi.

İran Avrupa Birliği
