İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı: İsrail'in kaotik planı bölge ve dünyada başarısız olacak

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail'in dün Beyrut'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğinin açıklanması sonrasında İran'dan ilk açıklama Stratejik İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif'ten geldi.

Açıklamasında Nasrallah'a övgüde bulunan Zarif, Lübnan halkı ve hükümetine başsağlığı diledi.

İsrail'in bölge ve dünya için tehdit oluşturduğuna işaret eden Zarif, "Kuşkusuz (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ve İsrail'in kaotik planı bölge ve dünyada başarısız olacak ve onların vahşetine karşı oluşan direniş bundan sonra daha güçlü bir şekilde devam edecektir." ifadelerini kullandı.