İran lideri Hamaney'den Lübnan'daki saldırılara ilişkin açıklama

İran lideri Hamaney, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamasında, İsrail'in Gazze'de bir yıldır sürdürdüğü savaş suçlarını Lübnan'a da uygulamaya çalıştığını belirten Hamaney, "Siyonist suçlular, Hizbullah'ın Lübnan'daki güçlü yapılanmasına ciddi zarar veremeyecek kadar küçük olduklarını bilmelidir." ifadelerini kullandı.

İran lideri, bölgedeki "direniş güçlerinin" Hizbullah'ın yanında duracağını ve "direniş güçlerinin mücadelesinin Hizbullah'ın öncülüğünde devam edeceğini" belirtti.

Hamaney, İsrail'in gece Beyrut'ta düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin arasında olduğu öne sürülen ve akıbeti henüz belirlenemeyen Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'tan söz etmedi.