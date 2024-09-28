Hizbullah: Hasan Nasrallah öldürüldü

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın dün İsrail ordusu tarafından başkent Beyrut'un güney bölgesine düzenlenen hava saldırılarında yaşamını yitirdiği belirtildi.

Nasrallah'la birlikte diğer bazı Hizbullah yetkililerinin de öldürüldüğüne işaret edilen açıklamada, Nasrallah dışındaki isimlere yer verilmedi.

"İsrail'e karşı mücadeleye devam edileceğine" dikkat çekilen açıklamada, Hizbullah'ın mensuplarına da "davalarına bağlı kalmaları" çağrısı yapıldı.

Hamas da Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah'ın ölümünün sadece direnişi daha da güçlendireceğini bildirdi.

Hasan Nasrallah kimdir?

İsrail’in cuma günü akşam saatlerinde Lübnan'n başkenti Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah 64 yaşında hayatını kaybetti.

Selefi Abbas Musawi'nin suikastından sonra Hasan Nasrallah, 1992'den bu yana Hizbullah'ın genel sekreteri olarak görev yapıyordu.

Hasan Nasrallah, 30 Ağustos 1960 yılında Beyrut'un kuzeydoğusundaki Burç Hamud'da doğdu.

1975’te Lübnan İç Savaşı’nın patlak vermesiyle, 15 yaşındayken ailesiyle birlikte Tire yakınlarına taşındı.

1976’da, 16 yaşındayken Irak’ın Necef kentine eğitim almaya gitti.

Burada Ayetullah Muhammed es-Sadr’ın öğretilerinden etkilendi.

Ancak 1978’de, Saddam Hüseyin rejiminin baskıları nedeniyle diğer Lübnanlı öğrencilerle birlikte Irak’tan sınır dışı edildi.

Lübnan’a döndükten sonra, Emel lideri Abbas el-Musavi’nin okulunda eğitim gördü ve ders verdi.

Kısa süre sonra Emel’in Beka’daki siyasi temsilcisi olarak atandı.

1982’de İsrail’in Lübnan’ı işgali, Nasrallah’ın siyasi yaşamında bir dönüm noktası oldu.

İşgale karşı direniş amacıyla kurulan Hizbullah’a katıldı.

1989’da dini eğitimini tamamlamak için İran’ın Kum kentine gitti.

1991’de Lübnan’a döndü ve bir yıl sonra, 1992’de İsrail’in bir hava saldırısında öldürülen el-Musavi’nin yerine Hizbullah’ın genel sekreteri oldu.

Nasrallah’ın liderliğinde Hizbullah, askeri kapasitesini artırdı ve İsrail’in kuzeyine kadar uzanan füzelere sahip oldu.

2000 yılında İsrail’in Güney Lübnan’dan çekilmesini sağlayarak zafer kazandı.

Ekim 2023'e kadar Hizbullah, yoğun bir şekilde silahlandı ancak İsrail ile doğrudan çatışmalardan büyük ölçüde kaçındı.

Geçtiğimiz ay İsrail, Nasrallah'a yakın birkaç kıdemli Hizbullah komutanını öldürdü.

Ayrıca örgüt mensupları tarafından kullanılan iletişim cihazlarına yönelik büyük çaplı bir sabotaj operasyonu da yaşandı.

Geçtiğimiz hafta televizyonda yaptığı bir konuşmada Nasrallah, İsrail'in son eylemleri nedeniyle "sert ve adil bir ceza" ile karşı karşıya kalacağına yemin etti.

Nasrallah, 8 Ekim 2023'ten bugüne Lübnan-İsrail sınırındaki yoğun çatışmalarla Filistin'e destek cephesi oluşturdu.