Reisi, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 6. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nda (GECF) konuştu.

Konuşmasında Reisi, "Dünyada enerjinin geleceğini doğal gaz belirleyecek" dedi.

Forumun, üye ülkelerde gaz endüstrisinin gelişimi için önemli bir platform olduğunu söyleyen Reisi, bu toplantının arzu edilen hedeflere ulaşılmasına ve doğal gaz kaynaklarının korunmasına katkıda bulunacağını umduğunu söyledi.

Öte yandan GECF Genel Sekreteri Muhammed Hamil de forumun ilk zirvesinin 2011 yılında Doha'da yapılmasından bu yana doğal gaz talebinin yüzde 23 arttığını dile getirdi.

"Doğal gazın çevresel zararı azaltmada önemli katkısı var"

Hamil, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etme ve enerjide güvenli, istikrarlı bir geleceği sağlamada temiz enerji türlerinden biri olarak doğal gazın çevresel zararı azaltmada önemli katkısı olduğunu vurguladı.

Beklentilerin büyük, zorlukların ise çok olduğunu ifade eden Hamil, iş birliğinin forumun rolünü geliştirmek için önemli olduğunu kaydetti.

"Doğal gazın altın çağı ileride"

Hamil, "Doğal gazın altın çağının hala ileride olduğuna, en temiz enerji sayıldığına ve sürdürülebilir kalkınma açısından daha fazla nitelikler elde etme potansiyelinin varlığına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu, üye ülkeler arasında deneyim, bilgi paylaşımı, iş birliği ve koordinasyon seviyesinin yükseltilmesi amacıyla Aralık 2008'de kuruldu.