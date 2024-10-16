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Dünya
AA 16.10.2024 12:14

İran, BM'den İsrail'in cinayetlerini durdurmak için çaba göstermesini istedi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Birleşmiş Milletlere (BM) İsrail'in cinayetlerini durdurma ve insani yardımların Gazze ve Lübnan'a ulaşmasını sağlamak için sahip oldukları tüm imkanları kullanma çağrısı yaptı.

İran, BM'den İsrail'in cinayetlerini durdurmak için çaba göstermesini istedi
[Fotograf: AA]

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Erakçi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile telefonda bölgesel konuları görüştü.

Erakçi, Guterres'den, İsrail'in cinayetlerini durdurma, insani yardımların Gazze ve Lübnan'a girişinin sağlanması için sahip oldukları tüm imkanları kullanmalarını istedi.

Savaşın sona erdirilmesi için siyasi çözüm ve yardım sağlanmasına çaba gösterdiklerini dile getiren Guterres bölgede gerilimin yükselmesinden endişe ettiklerini belirtti.

Öte yandan Erakçi ile Fransız mevkidaşı Barrot görüşmede bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdiler.

Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini vurgulayan İranlı Bakan, İsrail'in bölgede yeni maceralara atılmasına karşı uyarıda bulundu.

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İran İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Birleşmiş Milletler
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