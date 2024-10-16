New York Times'ın Gazze'deki dehşeti anlattığı haberine İsrail destekçilerinden tepki

Gazeteden, habere ilişkin İsrail destekçilerinden gelen tepkilerin ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Gazze'de çalışan 65 ABD'li sağlık çalışanının 160'tan fazla fotoğraf ve videoyu NYT ile paylaştığı, başlarından veya göğüslerinden vurulan küçük yaştaki çocukların durumunu anlattığı hatırlatıldı.

Gazeteden yapılan açıklamada, haberin yayımlanmasının ardından anlatılanların ve gösterilen 3 tomografi görüntüsünün gerçekliğinin sorgulandığı anımsatılarak bu eleştirilerin herhangi bir temele dayanmadığı vurgulandı.

Söz konusu haberin, yayımlanmadan önce titizlikle gözden geçirildiği bildirilen açıklamada, "Anlatılar ve görüntüler, fotoğraf ve video kanıtlarıyla doğrulandı." ifadesi kullanıldı.

İlgili sağlık çalışanlarının kimlik belgelerinin de incelendiğine işaret edilen açıklamada, "Makalede yer alan görüntülerin doğruluğuna ilişkin sorular ortaya çıktığında, önceki bulgularımızı gözden geçirmek için ek çalışmalar yaptık. Taramaları; ateşli silah yaralanmaları, radyoloji ve pediatrik travma konularında uzman olan ve görüntülerin güvenilirliğini teyit eden çok sayıda bağımsız uzmana sunduk." denildi.

Açıklamada, bu taramaları destekleyecek fotoğrafların da mevcut olduğu ancak baş veya boynundan vurulan çocukların fotoğraflarının yayımlanmasının korkunç olduğuna karar verildiği kaydedildi.

NYT'nin açıklamasında, "Bu makalenin ve onu destekleyen araştırmanın arkasındayız. Görüntülerin kurmaca olduğuna dair herhangi bir ima kesinlikle yanlıştır." ifadelerine yer verildi.

NYT'nin Gazze'de gönüllü çalışan sağlık çalışanları haberi

Gazetenin ilgili haberinde sağlık çalışanları, yaşadıkları durumu anlatmıştı. İsrail'in soykırım uyguladığı Gazze'de çalışan gönüllü doktorlar ve hemşireler, görev yaptıkları hastanelerde şahit oldukları "dehşeti" anlatırken hemen hemen her gün başından ya da göğsünden vurulmuş çocuklar gördüklerini söylemişti.

Gazze'deki Han Yunus bölgesinde Avrupa Hastanesinde mart ve nisanda 2 hafta görev yapan travma cerrahı Dr. Sidhwa, ilk olarak çocukların katledilmesini sadist bir askerin işi olduğunu düşündüğünü ancak daha sonra diğer hastanelerde görevli gönüllü doktorlardan da aynı tespitleri dinlediğini aktarmıştı.

Gönüllü 65 sağlık çalışanından 44'ü Gazze'de başından ya da göğsünden vurulmuş birden fazla küçük yaşta çocuk gördüğünü ifade etmişti. Sağlıkçılardan 12'si de düzenli olarak acil servislerde çocuk tedavi ettiğini belirtmişti.

Çocuklar genelde kafasından vuruluyordu

Haberde çocukların kafatasında kurşun olduğunu gösteren radyolojik görüntülerin fotoğraflarına da yer verilmişti.

ABD'li doktor Dr. Mohamad Rassoul Abu-Nuwar, bulunduğu hastanenin acil servisinde çok sayıda çocuk tedavi ettiğine dikkati çekerek "Acil serviste bir gece dört saat içinde, kafatasında tek kurşun yarası olan 5 ila 12 yaşları arasında 6 çocuk gördüm." diye konuşmuştu.

Ortopedi cerrahı Dr. Khawaja Ikram, şahit olduğu dehşeti anlatırken "Bir gün acil servisteyken her birinin kafasında tek bir kurşun deliği olan 3 ve 5 yaşlarında iki çocuk gördüm. Kendilerine İsrail'in Han Yunus'tan çekildiği söylenmiş. Bu yüzden evlerine geri dönmüşler. İsrailli keskin nişancı ikisini de vurmuş." demişti.

Anestezi uzmanı ve yoğun bakım doktoru Ahlia Kattan, başından vurulmuş 18 aylık küçük bir kız çocuğu gördüğünü, bir başka anestezi uzmanı Dr. Ndal Farah da çocukların genelde kafasında vurulduğunu belirterek bunların bir çoğunun tedavisinin mümkün olmadığını ifade etmişti.