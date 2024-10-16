Parçalı Bulutlu 18.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.10.2024 11:07

Avrupa'nın iki yüzlü politikası: Filistin yanlısı gösterilere engel, İsrail desteğine onay

Birleşmiş Milletlerin (BM) Barışçıl Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü Hakları Özel Raportörü Gina Romero, Avrupa ülkelerinde 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen Filistin yanlısı gösterilerin engellendiğini ya da kısıtlandığını ifade ederek İsrail'e destek verilen eylemlere ise böyle yaklaşılmadığını söyledi.

Avrupa'nın iki yüzlü politikası: Filistin yanlısı gösterilere engel, İsrail desteğine onay

Romero, Avrupa ülkelerinde ve buradaki üniversite kampüslerinde düzenlenen Filistin'e destek eylemlerine yönelik kısıtlama ve engellemelere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa'da sivil toplum, bireyler, toplumsal hareketler ve vatandaşların "Filistin dayanışması hareketi" olarak adlandırdığı durumun bir parçası olmak amacıyla sokaklara döküldükleri için baskı gördüğünü kaydeden Romero, bu duruma dünyanın diğer bölgelerindeki protestolarda da tanık olduklarını ifade etti.

Romero, "Bu insanlar, soykırımın önlenmesini, (İsrail'in) işgalin son bulmasını ve adaleti destekliyor. Gazze'deki ihtiyaçların karşılanmasından bahsediyorlar. Ayrıca Filistinli mağdurlar ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı adına konuşuyorlar. Dolayısıyla Filistin yanlısı hareketi genel olarak böyle tanımlıyorum." dedi.

7 Ekim 2023'ten sonra Avrupa ve dünya genelinde Filistin yanlısı gösteri ve yürüyüşlerde artış olduğunu belirten Romero, Avrupa'da bu gösterilerin büyük ölçüde kısıtlandığını ve toplanma özgürlüğü hakkının teşviki ile korunmasına ilişkin uluslararası standartlara aykırı olarak protestoların "tamamen yasaklandığına" da şahit olduklarını vurguladı.

"Filistin'e destek gösterilerine katılanlara yönelik kısıtlamalar ve tutuklamalar gördük"

Farklı projelerin kolluk kuvvetleri ve politikacılar tarafından farklı muamele gördüğünü ve bunun anlaşılması çok zor bir durum olduğunu anlatan Romero, şöyle devam etti:

"Birçok ülkede İsrail yanlısı gösterilerin kısıtlama olmaksızın gerçekleştiğini gördük. Hatta uluslararası standartların emrettiği gibi kolluk kuvvetleri tarafından korunuyor. Ancak Filistin'e destek gösterilerine katılanlara yönelik kısıtlamalar ve tutuklamalar gördük. Ayrıca bazı kolluk kuvvetlerinin protestoculara şiddet uygulandığını gördük. Bazı durumlarda protestoları dağıtmak için öldürücü olmayan silahlar kullanıldı. Avrupa'da Filistin'e destek eylemlerine kısıtlama var, İsrail yanlısı gösterilere yok."

Romero, bazı Avrupa ülkelerinde "nehirden denize özgür Filistin" ve "intifada" gibi mesajların yasaklandığını da hatırlattı.

Avrupa ülkelerinde polise Arapça slogan atan veya Arapça pankartlar taşıyan protestocuları uzaklaştırma emri verildiğini kaydeden Romero, bu yaklaşımın tehlikeli olduğunun altını çizdi.

"Üniversitedeki protestoların çoğu barışçıldı ancak çoğunlukla saldırıya uğradı"

Avrupa'daki üniversitelerde düzenlenen eylemlerde de insan hakları ihlallerine dair çok sayıda iddianın kendisine ulaştırıldığını aktaran Romero, bu bilgileri toplayarak bir rapor oluşturduğunu kaydetti.

Romero, "Bu protestoların çoğu genç öğrenciler ve öğrenci dernekleri tarafından yönetildi. Öğrenciler bazı durumlarda öğretim üyeleri ve diğer gruplar tarafından da destek gördü. Bu protestoların çoğu barışçıldı ancak çoğunlukla saldırıya uğradı, farklı aktörler tarafından çeşitli saldırılarla karşılaştı." dedi.

Eyleme katılan öğrencilerin üniversite yönetimlerinin sembolik ve idari olanların yanı sıra ahlaki ve itibarla alakalı tehditlerle karşılaştığını kaydeden Romero, bu öğrencilerin bazı durumlarda kolluk kuvvetlerinin şiddetine maruz kaldığını da vurguladı.

Filistin destekçisi öğrencilerin, bazı durumlarda kampüs dışından gelen ve eylemi engellemek isteyenlerin fiziksel veya sözlü saldırılarına maruz kaldıklarını dile getiren Romero, bu öğrencilerin bazılarının okuldan atılma, bazılarının ise uluslararası öğrenci oldukları için sınır dışı edilme tehlikesi yaşadığının altını çizdi.

Romero, insan haklarına saygının başlıca sorumlusunun ülkeler olduğuna dikkati çekerek, değindiği Avrupa ülkelerinin hesap verebilirliği ve adaleti garanti altına almak için soruşturmalarda ilerlemesi gerektiğini söyledi.

Filistin yanlısı eylemlerde yaşananlarla ilgili üniversitelerin de soruşturmaların konusu olduğunu vurgulayan Romero, "Üniversiteler de insan hakları standartlarına uymalı." dedi.

Romero, üniversitelerdeki bazı araştırma görevlilerinin sözleşmelerinin iptal edilmesi nedeniyle mağdur olduğunu da sözlerine ekledi.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Filistin Devleti
Sıradaki Haber
Dünyanın en yoksul 10 ülkesinden 9'u Afrika'da
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:50
New York Times'ın Gazze'deki dehşeti anlattığı haberine İsrail destekçilerinden tepki
11:52
Malatya'daki depreme ilişkin geçmiş olsun mesajları
11:41
Malatya ve Elazığ'da okullar tatil edildi
11:22
TÜBİTAK sanayide yeşil dönüşüm için 74 projeyi destekleyecek
11:20
5'inci nesil askeri araç PARS ALPHA ilk kez SAHA EXPO'da vitrine çıkacak
11:14
Türkiye'de her yıl ortalama 23 milyon ton gıda israf ediliyor
Ustasından kalan şerit testereyle 89 yaşında eşya üretiyor
Ustasından kalan şerit testereyle 89 yaşında eşya üretiyor
FOTO FOKUS
Malatya'da 5,9 büyüklüğünde deprem Elazığ'da hissedildi
Malatya'da 5,9 büyüklüğünde deprem Elazığ'da hissedildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ