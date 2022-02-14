Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 06:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran, Basra Körfezi'nde 2 tekneye el koydu
[Grafik: TRT Haber]
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde 15 bin litre kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tekneye el koydu.
İran devlet televizyonuna konuşan Hürmüzgan eyaletinin Yargı Başkanı Mücteba Kahramani, Basra Körfezi sularında kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen iki tekneye Devrim Muhafızları Ordusu donanmasına bağlı birlikler tarafından el konulduğunu söyledi.
Kahramani, "Kaçakçılar, bu akaryakıtı Basra Körfezi'ndeki ülkelere nakletmeye çalışıyordu ancak istihbarat takibi ve deniz piyadelerinin koordineli operasyonu ile kaçakçılık yaptığı tespit edilen teknelere el konuldu." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Basra Körfezi İran
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