Parçalı Bulutlu 25.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.06.2026 12:08

İran basını: ABD füzesinin Umman açıklarında isabet ettiği geminin mürettebatı kurtarıldı

Umman açıklarında ABD füzesi ile vurulan İran kargo gemisinin mürettebatının, bölgedeki gemiler tarafından kurtarılarak Umman’a ulaştırıldığı duyuruldu.

İran basını: ABD füzesinin Umman açıklarında isabet ettiği geminin mürettebatı kurtarıldı

Yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Sirik Kaymakamı Rıza Şehidiyan, isabet alan İran kargo gemisine ilişkin açıklama yaptı.

Şehidiyan, bugün sabahın erken saatlerinde Umman Denizi’nde, ABD füzesinin bir İran kargo gemisine isabet ettiğini duyurdu.

Kargo gemisinin temel ihtiyaç maddeleri taşıdığını söyleyen Şehidiyan, geminin sabah yerel saatle 05.00’te Umman’dan hareket ettiğini ve Sirik kentine doğru geldiğini belirtti.

Şehidiyan, söz konusu geminin Umman’a 5 mil uzaklıkta hedef alındığını, 5 kişilik mürettebatın ise bölgeden geçen gemiler tarafından kurtarıldığını ve Umman’a ulaştırıldığını aktardı.

ETİKETLER
Umman İran
Sıradaki Haber
İsveç sığınmacılar için kalıcı oturum iznini kaldırıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:14
Gaziantep’te aort yırtığı olan hastaya 90 santimetrelik yapay damar takıldı
13:09
Kuveyt Dışişleri Bakanlığından, İran'ın ülkeye yönelik tekrarlanan saldırılarına tepki
13:03
İstanbul'da ATM kasasından 500 bin lira çalan zanlı tutuklandı
12:50
55 milyondan fazla kullanıcı güvenli internet hizmetini tercih etti
12:41
İsrail basınına göre İsrail, dünyanın en çok boykot edilen ülkesi haline geldi
12:40
Küresel sıcaklık artışının 4 yıl içinde 1,5 derece eşiğini aşabileceği öngörülüyor
Karlar eriyince Erciyes yaylalarında yılkı atları koşmaya başladı
Karlar eriyince Erciyes yaylalarında yılkı atları koşmaya başladı
FOTO FOKUS
Türk mühendislerin eseri TCG Derya lojistik gücünü sergiliyor
Türk mühendislerin eseri TCG Derya lojistik gücünü sergiliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ