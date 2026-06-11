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Dünya
AA 11.06.2026 11:33

İran Silahlı Kuvvetleri: Ülkeye yönelik her türlü tehdide kararlılıkla karşılık verilecek

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı Komutanı Ali Abdullahi, ülkeye yönelik her türlü tehdide kararlılıkla karşılık vereceklerini söyledi.

İran Silahlı Kuvvetleri: Ülkeye yönelik her türlü tehdide kararlılıkla karşılık verilecek

Fars Haber Ajansı, Abdullahi'nin Haziran 2025'te İran ile İsrail arasında 12 gün süren savaş nedeniyle yaptığı yazılı açıklamayı yayımladı.

Abdullahi, İsrail'in saldırılarıyla başlayan ve 12 gün süren savaşta silahlı kuvvetler personelinin büyük fedakarlık gösterdiğini belirterek övgüyle söz etti.

ABD'nin İran'a son saldırılarına ilişkin ise Abdullahi, şu ifadeleri kullandı:

"Silahlı Kuvvetler, tam hazırlık, yüksek teyakkuz ve güçlü istihbarat kapasitesiyle, ülkenin güvenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü tehdide etkili, acı verici ve pişmanlık doğuracak operasyonlarla kesin şekilde karşılık verecektir."

Abdullahi ayrıca yaklaşık 100 gündür meydanlarda destek gösterileri düzenleyen İranlılara da teşekkür etti.

"ABD saldırılarında Tahran'da 3 kişi yaralandı"

Öte yandan Tahran Acil Servis Başkanı Muhammed İsmail Tevekküli, ABD'nin geçtiğimiz günlerde düzenlediği saldırılarda başkent Tahran'da 3 kişinin yaralandığını söyledi.

⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan 12 gün savaşı

İsrail, 13 Haziran 2025'te İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirmişti.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

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