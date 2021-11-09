Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 09:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran: ABD'ye ait İHA'ları engelledik
[Grafik: TRT Haber]
İran, Umman Denizi'nde hava savunma tanımlama bölgesine giren ABD Hava Kuvvetleri'ne ait RQ4 ve MQ-9 tipi 2 insansız hava aracını engellediğini ve uyardığını açıkladı.
İran devlet televizyonunda yer alan habere göre, İran ordusu ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinin Mekran Sahillerinde Zulfikar-1400 adıyla tatbikat yapıyor.
Tatbikat esnasında İran'ın hava savunma tanımlama bölgesine (ADIZ) giren ABD Hava Kuvvetleri'ne ait RQ4 ve MQ-9 tipi 2 insansız hava aracının (İHA) engellendiği ve uyarıldığı belirtildi.
ABD İHA'larının İran ordusunun gerçekleştirdiği tatbikat ile ilgili bilgi toplamak amacıyla bölgeye geldiği iddia edildi.
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