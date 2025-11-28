Duman 14.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.11.2025 15:37

İran, ABD'nin vize kısıtlamaları nedeniyle Dünya Kupası kura çekimine katılmayacak

İran Futbol Federasyonu, ABD'nin, heyetin bazı üyelerine vize vermemesi üzerine gelecek hafta Washington'da yapılacak Dünya Kupası finalleri kura çekimine katılmama kararı aldığını açıkladı.

İran, ABD'nin vize kısıtlamaları nedeniyle Dünya Kupası kura çekimine katılmayacak

Federasyon sözcüsü Emir Mehdi Alevi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, FIFA'ya kararın sporla ilgili olmadığının bildirildiğini ve İran heyetinin kura çekimine katılmayacağını ifade etti.

Alevi, "Futbol Federasyonu, son iki gündür FIFA Başkanı Sayın İnfantino ve FIFA Genel Sekreterliği ile resmi yazışmalar yürüttü ve konu resmi olarak kendilerine iletildi. FIFA'nın yanıtı da bu kurumun konuyu takip ettiğini gösteriyor. " dedi.

İran medyası, Federasyon Başkanı Mehdi Tac dahil olmak üzere bazı heyet üyelerine ABD tarafından vize verilmediğini bildirmişti. Tac, dün yaptığı açıklamada, kararın siyasi olduğunu düşündüklerini ve bu durumu FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya ilettiklerini söylemişti.

ABD, 2026 Dünya Kupası'na Kanada ve Meksika ile birlikte ev sahipliği yapacak.

ETİKETLER
İran ABD Dünya Kupası
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail, Cenin Mülteci Kampı'nda 24 evi daha yıkacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:03
Meteoroloji uyardı: Bazı illerde sağanak bekleniyor
15:58
Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 174'e yükseldi
15:46
Blaundos Antik Kenti'nde 1800 yıllık heykel bulundu
15:40
Bakan Işıkhan: İşsizlikle kararlı mücadelemizin olumlu sonuçları devam ediyor
15:27
Bakan Fidan: Güçlü temellere sahip Türk-Alman işbirliğini her alanda ilerletmeye devam edeceğiz
15:08
KKM hesap bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
El Salvador'da açılan Filistin Müzesi, Latin Amerika'nın ilk örneği oldu
El Salvador'da açılan Filistin Müzesi, Latin Amerika'nın ilk örneği oldu
FOTO FOKUS
Tuz Gölü'nde kırmızı alarm: 90 yılda yüzde 85 küçüldü
Tuz Gölü'nde kırmızı alarm: 90 yılda yüzde 85 küçüldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ